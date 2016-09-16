樹德科技大學王惠玲 獲高雄市政府孝行獎
樹德科技大學學生王惠玲雖然是單親家庭，但仍幫忙照顧臥病在床的奶奶，努力付出無怨言，獲高雄市政府民政局頒發孝行獎。
三信家商推薦，目前就讀樹德科技大學的王惠玲同學是單親家庭長女，家中尚有一個就讀國中弟弟，家庭經濟來源全靠爸爸在魚市場的微薄收入支撐，惠玲每天放學總是趕著回家，要跟伯父、伯母一起幫忙照護臥病在床的奶奶，除了要幫奶奶更換氣切傷口的藥及紗布外，還要幫奶奶洗澡、換尿布…等，家中大小事，只要惠玲能力所及範圍內，她都主動盡力去完成，只有努力付出而無怨言。
像惠玲這樣貼心的孩子，儘管生長在單親家庭，家中生活十分清苦，但是她依然盡自己最大的努力，默默的幫忙家中事務，無怨無悔的付出，將生活奉獻給家庭，此心難能可貴。
民政局表示，孝行獎選拔及表揚活動中，看到許多感人事蹟，相信透過這些感動人心的孝親事蹟，能讓大家體會到愛的正向能量，讓愛的光芒持續照耀且溫暖著大高雄的各個角落。
(中時)
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