馬勒卡逼近 北水處籲儲水備用

強颱莫蘭蒂剛走，中颱馬勒卡也朝台灣逼近，台北市自來水事業處今日表示，中央氣象局已發布馬勒卡颱風警報，依目前路徑判斷，北部地區將有豪大雨，恐造成河川原水濁度飆高影響用水，建議民眾先將水塔、水池裝滿水儲水備用。相關供水訊息可洽北水處網站或客服專線（02）8733-5678查詢。

(中時)