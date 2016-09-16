颱風來襲 教部提醒中小學戒備
颱風「莫蘭蒂」善後工作還沒完成，颱風「馬勒卡」又來勢洶洶，教育部今天發佈整備通報，提醒全國各級學校戒備，並要求值勤人員堅守崗位，掌握師生安全動態。
莫蘭蒂颱風重創南台灣，根據教育部統計，全國有603校學校受損，災損總金額達新台幣3億1500萬元。其中，高雄市有252校受創，災損金額1億7300萬元，是全國學校災情最慘重的縣市。
莫蘭蒂餘悸猶存，馬勒卡又逐漸逼進，外圍環流逐漸對花蓮、台東地區造成威脅，教育部校安中心今天發佈「馬勒卡颱風第一號通報」，提醒花東和離島地區，注意坍方、土石流、淹水等災情。
教育部提醒，各級學校注意豪大雨、強風可能帶來的災害，預先將圖書、電器用品、電腦等重要器材，搬離易淹水的地點，如2樓以上高處。
教育部要求各校值勤人員，在颱風期間堅守崗位，把學校當成社區聯繫中心，除了校園安全，也協助掌握學生的安全狀況。如果有緊急事件、人員傷亡等狀況，需立即通報校安中心。
教育部強調，如果校方未落實防範整備工作，導致嚴重災損，將追究相關失職人員的責任。1050916
(中央社)
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