應邀訪陸 新北盼建立兩岸產業對接平台
新北市副市長葉惠青表示，明天前往大陸訪問，各縣市走各自行程，新北市將走訪各產業，並希望兩岸產業能建立對接平台。
新竹、苗栗、南投、花蓮、金門等國民黨和無黨籍縣市正副首長，原訂16日應中國國台辦之邀赴中國大陸參訪，但葉惠青表示，各縣市走各自行程，他是明天上午搭機前往北京。
對於外傳出訪縣市擬爭取陸客來台到「有九二共識」的縣市觀光旅遊，他表示，觀光是全國性議題，新北主要是為兩岸綠能、智慧城市及農業等產業找機會，互利互惠，創造更多商機。
葉惠青表示，這次僅有他和農業局長李玟兩人赴陸，民間企業對大陸市場有所需求，政府有機會就該去爭取，每個市場都不能放棄，每個市場都要去爭取。
他表示，新北綠產聯盟去年11月前往北京參加節能博覽會，就接獲4.6億美元訂單，相當新台幣100多億元，因此，他希望把產業的機會創造出來，與對岸的相關產業建立對接的制度及平台。1050916
(中央社)
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