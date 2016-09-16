一槍命中！英狙擊手1500公尺射爆燃料箱 火燒IS劊子手

英國特種空勤團內的狙擊手，近日在敘利亞從1500公尺外的距離進行射擊，營救即將命喪IS的人質。此為示意圖，與本新聞無關（圖／取自pixabay.com）

特種空勤團（Special Air Service，SAS）為英國陸軍特種部隊，其專門執行反恐及特別行動的任務，人數雖少，卻是精銳中的精銳。近來，一名特種空勤團內的狙擊手，於敘利亞執行拯救人質任務時，從1500公尺外的距離進行射擊，並精準命中燃料箱，讓IS劊子手命喪大火，在生死關頭中解救所有人質。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，本月初，一名隸屬於特種空勤團的狙擊手，依任務指示，前往位在敘利亞拉卡市（Raqqa）附近的小村莊，當時現場有一名「伊斯蘭國」劊子手正準備要處決12名人質，另外其身旁還有3名拿著攝影機拍攝行刑畫面的同夥，情況相當危急。

當時，特種空勤團立刻移動到適合掩護的地點，雖距離有1500公尺之遠，但其狙擊手仍以手上的「巴雷特.50口徑」（Barrett .50 calibre）狙擊步槍，精準地朝劊子手身後的燃料箱射擊，立刻引發大火，當場燒死這名劊子手，還殺死另外3名恐怖分子；最後成功解救包括8男4女，共12名的人質。

事實上，特種空勤團過去常於戰場傳出捷報，今年初一名隸屬SAS的狙擊手，才在一公里之外的距離，發射30枚具穿透裝甲的子彈，在未傷及平民的情況下擊斃3名IS炸彈客。而此次被燒死的劊子手，據悉是列入美國獵殺名單（Kill List）中的頭號恐怖分子，其最常使用火刑折磨人質。

(中時電子報)