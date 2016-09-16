馬勒卡明影響最劇 國5北上高乘載取消

明日為中秋假期第三天，估計會出現北返車潮。圖為國五。（本報資料照片）

（20：46更新）馬勒卡颱風逐漸靠近台灣，加上今日為中秋連假第二天，上午國1南下湖口至新竹、彰化至埔鹽系統、北上汐止至五堵、國3南下鶯歌至龍潭、國5南下石碇至坪林都有不少車潮，至午後才陸續紓解；截至晚間18時為止，除了國五北上路段以外，其餘國道大致順暢。高公局晚間宣布，原訂明日下午3時至晚間8時，國五實施的高乘載疏運管制措施取消。

高公局統計，截至下午17時，國道全線原通過收費站交通量為166萬輛次，預估全日交通量為220-250萬輛次；北高雙向尖峰時段旅行時間大致能維持在4小時以內。

明日為中秋假期第三天，估計會出現北返車潮。高公局表示，車多路段將出現在國1北上斗南至埔鹽系統、豐原至后里、新竹系統至竹北、國3北上南雲至中興、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、竹南至香山，建議民眾避開壅塞路段行駛。

高公局表示，原訂明日下午3時至晚間8時實施的國五北上高乘載疏運管制措施，由於颱風逐漸逼近，考量作業人員安全及檢查不易，決定取消；至於連假最後一天（18日）的高乘載管制，則是情況再做決定。

高公局表示，颱風風力強，大客車不適合行駛於路肩，故明日國五北上不開放大客車通行路肩。

高公局也提醒，為確保行車順暢及安全，呼籲用路人颱風期間小心駕駛，勿任意變換車道，行車前亦請詳加檢查車況，以免旅途中發生車輛故障，另外提醒用路人若要夜間行車務必養足精神再上路，避免疲勞駕駛。

(集團連線報導)