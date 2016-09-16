高雄西子灣4艘擱淺漁船 2艘已拖離
颱風莫蘭蒂剛走，颱風馬勒卡接踵而至，為防範4艘擱淺高雄西子灣漁船漏油污染加劇，港務公司結合船公司加速移除作業，今天大有進展，已有2艘拖離至前鎮漁港。
莫蘭蒂來襲時，停泊於高雄港的4艘漁船纜繩吹斷，漂移至西子灣堤岸擱淺，其中2艘漁船傾斜造成船上部分油料漏出污染西子灣海域，港務公司等單位在海面布設攔油索，並投放吸油棉吸取海面油污，同時展開擱淺漁船移除作業。
高雄市副市長史哲下午與環保署副署長詹順貴聯袂前往視察，並商討後續因應作為。
史哲表示，過去發生類似案件係由船東與保險公司兩方處理，這次漁船擱淺位於中山大學西子灣堤岸，是高雄重要觀光景點，希望港務公司積極出面協助，將海域污染降至最低，減少對生態負面影響，希望中央地方通力合作並加派人手，盡速還西子灣乾淨樣貌。
詹順貴指出，經相關單位處理，現場海域油污範圍已獲控制且持續縮小。
面對遭污染海域正是一級保育類物種「柴山多杯孔珊瑚」的棲息地，詹順貴說，環保署會加派人手協助除污，降低生態浩劫。
台灣港務公司說，「富冠606號」上午已脫淺，「富冠707號」漁船下午4時50分也完成拖離作業，由引水人及拖船拖至前鎮漁港，拖離全程並以空照機監看無漏油，「富冠606號」隨後也於傍晚6時20分拖離至前鎮漁港。為防拖離過程再發生碰撞，因此需一艘一艘拖離，無法同時進行。
港務公司表示，船身傾斜橫躺在西子灣岸邊的「順天606號」預計明天上午完成燃油抽除工作；受損最重橫躺西子灣岸邊的「永興發168號」船東也承諾將於3至7天內完成船艙燃油移除工作；這兩艘漁船船體移除計畫也加緊進行中。1050916
(中央社)
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