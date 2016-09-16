新北市請民眾隨時注意水門關閉訊息

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中颱馬勒卡來勢洶洶，新北市水利局表示，茲因轄內堤外道路兼具市區交通要道，車流量大，依據目前天氣預測新北市境內總降雨量約300毫米，預測淡水河系水位未達警戒水位，致未達關閉橫移門及越堤道條件，仍供民眾繼續通行使用。

水利局指出，市府持續觀察氣象及水位資訊，呼籲民眾隨時注意最新公告，若有氣象水位變化，必須發布橫移門及越堤道關閉訊息時，請儘速將車輛駛離。

(中時)