高市教育局要求先清路樹 目標周一恢復校園安全
高雄市教育局預估學校災損1億5千餘萬元，動員教職員、學生家長、社區志工，協助國軍支援兵力打掃環境、清除傾倒樹木及枝葉，以週一前全力恢復校園安全為目標。
高雄市政府已請國軍協助校園復原工作，今（16）日出動兵力710人至41所學校支援校園清理，教育局長范巽綠對國軍犧牲假日，全力投入表達感謝。
教育局統計學校樹木傾倒影響道路通行共有64處，各校幾乎都動員教職員、學生家長、社區志工，打掃環境、清除傾倒樹木及枝葉，全力恢復校園，已排除47處，其餘正積極清運排除中，期能達到恢復市容、道路暢通的市府優先目標。
莫蘭蒂颱風造成高雄市教育局所屬機關學校228校災損，主要情形屋頂損壞、數萬棵校樹傾倒、屋頂鐵皮遭吹落、磁磚及招牌掉落、圍牆及圍籬倒塌及監視器損壞等項目，高雄市體育處所轄65處場館截至目前統計有46處場館災損，三民網球場圍籬倒塌，場地暫時無法使用，概估復原金額約4000萬元，截至(16)日教育局預估總災損金額為1億5341萬6801元。
因此次風災造成全市損害甚鉅，造成復原相關機具調度不足，民政局已通報各區公所優先支援學校，若有不足再由學校緊急採購因應；為加速校園環境復原，教育局除積極申請國軍兵力支援、開口契約廠商及盤點高中職原有廠商，請接續處理鄰近中小學校園清運外外，亦請學校同步動員家長、行政、志工及鄰里人力，並自行找廠商協助校園，務必以週一恢復校園環境，學生安全正常上學為最優先目標。
(中時)
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