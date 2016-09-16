許基宏開轟又打致勝安 送給統一五連敗
(20:18 更新最終結果)中信兄弟與統一獅今在新莊棒球場展開三連戰首役，兩隊先發不約而同在第2局遇到亂流，獅隊更一口氣打下5分大局，不過中信靠著許基宏與陳家駒的全壘打逆轉戰局，雖然第8局又被扳平，但下半局隨即利用三安打下致勝分，中信終場以8比7拿下勝利，統一近期苦吞五連敗。
此役中信首局就靠著陳子豪與彭政閔的安打，先馳得點，不料2局上先發投手艾迪頓就遇到亂流，被獅隊狂打10個人次，單局擊出5支安打，攻下5分大局，逆轉戰局。
中信在下半局也立即還以顏色，趁著獅隊先發投手戴倫控球不穩，利用兩次保送與安打攻占滿壘，陳子豪也把握機會擊出清壘的二壘安打，追到僅剩1分差，第３局許基宏又補上一支陽春炮，中信扳平比分。
中信先發洋投艾迪頓，雖然在第2局遭遇亂流失掉5分，但隨後5個半局都展現強大壓制力，更飆出7次三振，此役主投7局，被擊出8支安打，投出8次三振，失5分。
第6局獅隊換上第二任投手江承峰，結果遭到中信狙擊，先是被陳家駒轟出陽春炮，讓中信取得領先，隨後又被連敲2安，獅隊隨即換上林子崴救火，可惜還是被擊出安打，再失1分，前7局結束中信取得7比5領先。
第8局獅對同樣用全壘打來追分，先是高志綱擊出安打，隨後新秀潘彥廷代打上陣，一棒擊出2分炮扳平戰局，不過下半局，中信許基宏隨即在得點圈有人時，適時擊出安打，為球隊打下致勝分，中信終場以8比7拿下勝利。
(中時電子報)
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