縣市政府休假留孤軍掃街 退將：國軍尊嚴何在？
高雄市府災防中心中秋夜前撤收，相關官員返家過中秋，軍方北、中、南、東的督導組都奉令留駐當地，不敢離開，因為馬勒卡颱風又可能襲台。退將吳斯懷今晚在臉書PO文憤怒說，但縣市政府去休假，竟獨留國軍和清潔隊在街頭！國軍尊嚴何在？主從不分！
吳斯懷不禁問，主責機關地方政府完全不在意？並指國軍支援的原則，是縣市政府忙不過來，國軍協助縣市政府一起投入救災，絕不推諉，但縣市政府去休假，獨留災防中心國軍指揮組與部隊官兵和清潔隊在街頭，軍方感到無奈、軍眷感到悲哀、老兵更感不捨。
吳斯懷更建議，下一個颱風，是否國軍高層考慮與地方政府同步開設救災中心、同時撤收，給軍人一個公平的對待和尊嚴。
吳斯懷稍早更在臉書指出，國軍官兵犧牲和家人團圓，清理倒木整理街道。高雄市民看著滿街清掃的士兵，不禁嘆道：「歹康的都是軍人在幹，這是該誰作的事情？這個應該派清潔隊員來掃啊！」網友說「沒事罵軍人幹，有事找軍人幹」。退將吳斯懷不忍說：還要砍軍人年金嗎？
吳斯懷難過說，中秋節連續假期，全國都在放假，大家都在研究颱風天如何烤肉，只有軍人假期泡湯，日以繼夜投入救災、清理善後，「他們的家人誰保護？他們家倒下的樹誰清理？爸爸(媽媽)再次缺席的中秋節！我們沒聽到軍人抱怨，沒聽到軍眷喊苦，但軍人不吭氣，不代表這樣對待軍人是合理的？」
(集團連線報導)
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