台東紅葉受災 高潞質疑溫泉區開發
時代力量立委高潞．以用今天發布聲明稿指出，這次受到強颱莫蘭蒂侵襲災害嚴重的紅葉部落，就是台東縣長黃健庭不顧在地布農族人反對、強推溫泉特定區開發的範圍。
台東縣政府對此表示，由於目前正準備馬勒卡颱風的緊急應變措施，將以防災為先，待陸上颱風警解除後，會再正式回應。
高潞表示，這2天都在台東勘災、聯繫資源，心裡有很深的無力感。以這次受土石流侵襲的紅葉部落為例，鄉公所人表示，紅葉的水土保持問題，多次向水保局要求評估卻一再被忽略，直到眼睜睜的看著災害發生。
高潞向黃健庭喊話表示，這次災害嚴重的紅葉部落，就是黃健庭所領導的台東縣政府不顧在地布農族人反對、透過都市計劃強推溫泉特定區開發的範圍，黃健庭知道嗎？
她說，風災過後，紅葉的族人除了面對家園殘破、還要承擔超限利用等臆測的罪名。
高潞說，有1名族人告訴她，長期以來，紅葉一直都是被消費的部落，不論是棒球還是溫泉，好處都給別人了，苦果卻是真正在地生活的族人在承受，十分的不公平也不受尊重。
她表示，希望在面對天災，不只是每次都發生了才處理、媒體報導後才顯得積極，政府應該有意識的做好面對當前氣候變遷的準備，為台灣這美麗島嶼上每個區域的人民，都能真正的安居而沒有差別待遇。1050916
(中央社)
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