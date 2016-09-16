傳美祭天價罰金 德意志銀行聞訊重挫
德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）在傳出美國當局祭出天價140億美元（約新台幣4461億元）罰金後，今天股價開盤重挫8%。
法新社報導，德意志銀行在前晚的聲明中表示，美國司法部提出和2008年次貸危機相關的罰金125億歐元還不是定論。德意志銀行說，該行預期磋商後金額將「大幅降低」。
德意志銀行表示，美國司法部請該行提出還價金額。
德意志銀行聲明表示，「德銀無意以接近這樣的金額和解這些潛在的民事索賠。」並指出同業之前和解的金額沒這麼龐大。
德意志銀行股價一開盤就在沈重的賣壓下重挫，隨後跌幅收斂，格林威治時間8時40分，跌幅縮小至6.5%，來到12.27歐元。
美國當局指控，2008年爆發金融危機前，德意志銀行等多家大型金融機構在複雜的抵押擔保證券價值和品質方面，誤導投資人。（譯者：中央社劉淑琴）1050916
(中央社)
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