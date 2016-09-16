張芸京Man味不減 遭虧「拿掉假髮」

張芸京近來忙宣傳新專輯《失敗的高歌》。（泡耳音樂提供）

張芸京近來忙宣傳新專輯《失敗的高歌》。（泡耳音樂提供）

張芸京近日推出新專輯，4年沒上通告的她，10天連趕50個通告，笑說「有點趕進度的概念」；她揮別過去的帥氣風格，新造型一頭長髮主打女人味，沒想到上節目時，竟有工作人員要她把頭頂上的「假髮」拿掉，令她尷尬哭笑不得。

將於11月11日在西門河岸留言舉辦新歌演唱會的她，近來為新專輯《失敗的高歌》忙宣傳，沒時間陪家人過節，只好把媽媽手工特製的月餅帶身上，餓了就吃；50多歲京媽的興趣是烘焙，４年前在臉書成立粉絲團販售甜點，她雖擔心母親太累，但看到媽媽以專長做開心的事，並在這份工作裡得到成就感，也替母親感到開心。

(中時)