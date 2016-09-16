喇舌FBI帥哥 想死小模被爆有收錢

陳薇薇喇舌鄧佳華影片在網路瘋傳。(取自鄧佳華臉書)

網友PO出鄧佳華與經紀人對話截圖，爆出小模收錢炒作。(取自臉書)

網路紅人「FBI帥哥」鄧佳華與小模陳薇薇激情喇舌的影片，至今已吸引超過百萬人觀看，陳薇薇得知影片流出後，更在私人臉書崩潰表示「Wanna die（想死）」，並向另一位網紅T妹表示被陷害。

只是就有網友公布鄧佳華與經紀人許東華的私訊截圖，驚爆陳薇薇其實是收了直播平台老闆的錢，才與鄧佳華接吻，整起事件疑似從頭到尾都是直播平台與陳薇薇說好的炒作手法。

陳薇薇在喇舌影片流出後，曾崩潰向友人透露，表示自己被陷害，對方並未告知影片會上傳臉書，對此，鄧佳華經紀人許東華也還原當天情況，稱鄧佳華是受邀出席一個直播平台活動，並在眾人起鬨下與陳薇薇喇舌，稱陳薇薇根本不是受害者。

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(中時電子報)