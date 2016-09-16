北韓又核試 中日韓攜手面對

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外媒報導，大陸外長王毅14日告訴日本外相岸田文雄，針對北韓再度核試，中方反對採取「無助於解決問題」的單邊制裁，但中方願同聯合國安理會成員一道，就半島局勢出現的新變化作出必要反應。

路透15日報導，中國大陸對北韓上周進行的迄今為止最大的一次核試驗表示「堅決反對」，但尚未直接表明是否支持對其進行更嚴厲的制裁，中方曾表示相信制裁不是最終的解決方案，並呼籲各方「回到對話中來」。

大陸外交部網站的聲明表示，王毅告訴岸田文雄中方反對北韓核試。中方願同聯合國安理會成員一道，就半島局勢出現的新變化作出必要反應。

報導稱，美國北韓政策特別代表金成11日也會晤日本官員，並說美國可能會對北韓實施單邊制裁，美國總統歐巴馬9日也曾發表類似言論。

共同社15日報導，日本外相岸田文雄14日晚與大陸外交部長王毅通電話，針對北韓再度核試，雙方一致同意為聯合國安理會通過新的制裁決議攜手合作，岸田在會談後向媒體透露了該消息。報導稱，這是北韓再度核試後兩國外長首次通話，此次通話應日方提議舉行，持續了約30分鐘。

據新華社報導，王毅13日與南韓外交部長官尹炳世通電話。王毅表示，中方贊同聯合國安理會對北韓核試作出必要反應，並要求各方冷靜克制，避免採取進一步加劇局勢緊張的行動。

(旺報)