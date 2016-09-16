義大6局上4：2領先桃猿 高國輝敲第99轟

高國輝距中職最快「百轟」只差1支。(資料照 謝明祚攝)

義大犀牛16日與Lamigo桃猿展開割喉3連戰首役，首局靠林哲瑄2分全壘打與高國輝陽春炮攻下3分，戰至6局上以4比2取得領先。高國輝挑戰中職最快速「百轟」只差1支。

中職最快百轟紀錄由陳金鋒的453場所保持，高國輝16日在職棒生涯第363場敲出99轟，距百轟里程碑僅差1步，改寫紀錄是早晚的事，且可望在陳金鋒18日引退賽之前寫下新紀錄。

高國輝先前表示，希望陳金鋒仍在場上的時候達成這項紀錄，我希望以此向他致敬。

桃猿王柏融首打席敲出本季第174支安打，只差2支安打就追平前興農洋砲威納斯保持的176安聯盟紀錄。

(中時電子報)