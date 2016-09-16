王麗雅忍住不吃烤肉 就為性感翹臀
伊林娛樂王麗雅今天（16日）出席新光三越信義新天地秋冬時尚周，擔任TUMI、TRUE RELIGION主秀，為了保持最佳狀態、不水腫，昨天中秋節捨棄了烤肉和小酌，自己煮了蕃茄牛肉湯、剝柚子，在臉書直播跟粉絲分享，她説：「我昨天還戴柚子帽娛樂大家，今天一定要吃到烤肉！」
她以個人魅力和舞台張力詮釋都會時尚和自然的性感。身為「翹臀女神」，四度走TRUE RELIGION大秀，她開心笑說：「舒適自在、合身性感是我最喜歡的打扮！」
在秀上手拉TUMI行李箱，立馬列出度假的口袋名單有夏威夷、冰島、宿霧、泰國等，她説旅行是她工作的動力，「我工作時超級認真，玩樂時就不見人影。」
(中時)
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