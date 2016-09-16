火燒雲不再美麗 越紅越擔心

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中央氣象局發布馬勒卡颱風陸上警報，入夜後台東出現火燒雲，讓經歷過2次颱風心有餘悸的台東人相當擔心。

台東市區傍晚出現火燒雲，許多民眾跑到戶外仰望天空，「感覺火紅的火燒雲不再美麗」。民眾擔心說，尼伯特災情漸恢復，接著又是莫蘭蒂的蹂躪，「尼伯特帶來風災，莫蘭蒂帶來水患，馬勒卡呢？讓人憂心」。

除了本島台東天空出現火燒雲外，蘭嶼的海面上也是紅通通的天空。

中央氣象局表示，中颱馬勒卡暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面，對台灣東半部及台中以北陸地構成威脅。1050916

(中央社)