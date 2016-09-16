火燒雲不再美麗 越紅越擔心
中央氣象局發布馬勒卡颱風陸上警報，入夜後台東出現火燒雲，讓經歷過2次颱風心有餘悸的台東人相當擔心。
台東市區傍晚出現火燒雲，許多民眾跑到戶外仰望天空，「感覺火紅的火燒雲不再美麗」。民眾擔心說，尼伯特災情漸恢復，接著又是莫蘭蒂的蹂躪，「尼伯特帶來風災，莫蘭蒂帶來水患，馬勒卡呢？讓人憂心」。
除了本島台東天空出現火燒雲外，蘭嶼的海面上也是紅通通的天空。
中央氣象局表示，中颱馬勒卡暴風圈正逐漸進入台灣東南部海面，對台灣東半部及台中以北陸地構成威脅。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。