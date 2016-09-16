日學者：中俄軍演 以日本為假想敵

日本商業新聞報導（Japan Business Press）15日發表文章，稱中俄聯合軍事演習的假想敵是日本。

大陸觀察者網稱，該篇文章署名北村淳，文章指出，從中方在黃岩島、釣魚島的行動和此次中俄聯合軍演可看出，中國近期在海上動作頻頻，且具有一定連貫性。文章認為，中國在東海和南海「露骨的霸權行動」，在等待G20會議結束後終於開始了。

該文認為，此次「海上聯合2016」演習，可能意在對菲、馬、越等與中國有領海糾紛的國家進行威懾，但「上述諸國的潛艇戰力與中俄相比不值一提，特意進行反潛訓練，很顯然也有對日本海上自衛隊進行威懾的目的。」

文章並提到，此非常貼近實戰的水陸兩棲演習，也暗示對釣島、琉球群島進行攻擊的可能性，「中俄兩國的實彈演習是將不斷強化島嶼防衛戰力的日本作為了假想敵。」

觀察者網稱，北村淳是日本軍事分析專家，曾在警視廳公安部工作，後留學美國，專攻軍事社會學、海軍戰略論、國家論，著有《美軍眼中日本自衛隊的實力》、《無法保衛尖閣諸島的自衛隊》等作品。

(旺報)