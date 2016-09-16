挑戰盃》1分飲恨！中華不敵南韓無緣4強

戴維斯雖替中華隊貢獻21分、12籃板，卻在最後關頭犯滿畢業。(取自FIBA官網)

中華隊16日在挑戰盃男籃賽8強戰碰上南韓，儘管纏鬥到讀秒階段，雙方仍然難分難解，可惜南韓靠著金鍾奎最後4秒的致命兩罰俱中，終場70比69險勝，中華隊無緣4強，只能去打第5到8名排名賽。

由於劉錚眼傷缺陣，中華隊改用旅美小將胡瓏貿取代劉錚的先發位置，開賽就靠胡瓏貿、周儀翔各1個三分球領軍，一度取得14比7領先，不過隨後南韓外線逐漸加溫，打完上半場，南韓反以42比38超前。

到了下半場，中華隊得分幾乎都靠戴維斯、周儀翔兩人火力，持續緊咬比分不放，打到最後3分45秒，周儀翔放進兩分球，幫助中華隊取得65比64領先，接著最後1分26秒，蔣淯安兩罰俱中，擴大中華隊領先差距來到3分。

不過南韓隨即追回兩分，金鍾奎又在最後14秒兩罰俱中，除幫南韓超前1分，也讓戴維斯5犯畢業，接著周儀翔最後10秒投進中距離，可惜金鍾奎再次兩罰俱中，周儀翔最後三分球出手不進，中華隊1分飲恨。

戴維斯仍是中華隊表現最搶眼的球員，他拿21分、12籃板，可惜最後關頭提前犯滿，周儀翔也拿20分、4籃板及4助攻，周柏臣13分；南韓以金鍾奎22分、8籃板表現最佳，他在讀秒階段的4罰全進，是南韓險勝的主要因素。

(中時電子報)