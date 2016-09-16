颱風接近逢大潮 北部沿岸防海水倒灌
中颱馬勒卡今晚起影響台灣，中央氣象局今天說，馬勒卡暴風圈將在明天清晨接觸宜花陸地，適逢大潮，北部沿岸嚴防海水倒灌。另外，明天台東有機會出現焚風，高溫會達36度。
根據中央氣象局最新資料，今天晚間6時，第16號颱風馬勒卡位在恆春半島300公里海面上，正以每小時19公里速度，向北北西轉北移動，東半部、北北基、桃竹苗和台中都納警戒。
中央氣象局簡任技正伍婉華說，中颱馬勒卡暴風圈將在明天清晨接觸花東陸地，明天一整天都會有風雨，另外，由於適逢大潮，明天上午11時和晚間11時北部沿岸都達到暴潮警戒，提醒淡水河口和沿岸地區民眾留意淹水可能性。
伍婉華補充，受背風沉降影響，明天台東有機會出現焚風，高溫會達攝氏36度。
她表示，馬勒卡颱風未來將沿著太平洋高壓邊緣北轉，如果路徑不變，18日清晨台灣本島就會脫離暴風圈，上午有機會解除警報。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。