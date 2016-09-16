颱風接近逢大潮 北部沿岸防海水倒灌

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中颱馬勒卡今晚起影響台灣，中央氣象局今天說，馬勒卡暴風圈將在明天清晨接觸宜花陸地，適逢大潮，北部沿岸嚴防海水倒灌。另外，明天台東有機會出現焚風，高溫會達36度。

根據中央氣象局最新資料，今天晚間6時，第16號颱風馬勒卡位在恆春半島300公里海面上，正以每小時19公里速度，向北北西轉北移動，東半部、北北基、桃竹苗和台中都納警戒。

中央氣象局簡任技正伍婉華說，中颱馬勒卡暴風圈將在明天清晨接觸花東陸地，明天一整天都會有風雨，另外，由於適逢大潮，明天上午11時和晚間11時北部沿岸都達到暴潮警戒，提醒淡水河口和沿岸地區民眾留意淹水可能性。

伍婉華補充，受背風沉降影響，明天台東有機會出現焚風，高溫會達攝氏36度。

她表示，馬勒卡颱風未來將沿著太平洋高壓邊緣北轉，如果路徑不變，18日清晨台灣本島就會脫離暴風圈，上午有機會解除警報。1050916

(中央社)