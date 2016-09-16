郭子乾10秒落淚 吻戲真親王彩樺
舞台劇「監獄TWO」今天總彩排，藝人郭子乾與王彩樺飾演戀人，導演特別安排吻戲，總彩排時兩人投入感情真吻，郭子乾還挑戰10秒落淚。
「監獄TWO」取材社會光怪陸離事件，郭子乾飾演潛能開發大師，王彩樺是車禍失憶千金，郭子乾被誤認為肇事者，要設法幫王彩樺找回記憶、證明清白，又與飾演不信任男人的婚顧姚黛瑋，展開一連串糾葛，將社會時事和扭曲變形價值觀轉化為荒謬又寫實的情境喜劇。
下午在台北市政府親子劇場總彩排，郭子乾與王彩樺這對好友首次攜手合作舞台劇，導演特別安排吻戲，要獻出舞台劇初吻不容易，王彩樺一直向導演抗議想親的是小鮮肉，不是老臘肉。
導演強迫兩人排練一有空檔就要甜蜜膩在一起，好好培養初戀感覺，姚黛瑋笑說，彩排時看到郭子乾一直閃躲，郭子乾解釋是怕王彩樺老公誤會，但王彩樺態度落落大方，直喊劇情內容呈現這麼有感情，吻戲一定要來真的；參與演出的郭子乾兒子郭德君大方同意爸爸演吻戲。
總彩排現場郭子乾和王彩樺敬業投入感情真吻，郭子乾還挑戰10秒落淚，精湛演技讓人讚聲連連。王彩樺表示，很開心和郭子乾合作，這次演出有很多不同挑戰，特別多感情和內心戲，希望大家多多支持。1050916
(中央社)
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