台中國際踩舞祭 夏綠地登場

2016台中國際踩舞祭今晚舉辦前夜祭，邀請日本三大知名表演團隊、全台12所大專院校、高中職，一起在府前廣場尬舞，明天下午將移師夏綠地公園，讓台中的中秋節很不一樣。

2016台中國際踩舞祭在15至18日一連4天在台灣大道市府廣場、夏綠地公園周邊舉辦，吸引不少民眾前來參與。

台中市觀光旅遊局表示，日本北海道每年有兩大祭典，一個是冬天的雪祭，另一就是YOSAKOI索朗祭，平均每年超過180萬人次遊客特地前往北海道看索朗祭。而在日本要購票入場才能看到的踩街表演，今年中秋節在台中市就可以一賭風采。

台中市長林佳龍表示，踩舞祭活動準備1年多，在日本的踩街文化中融入了台灣的特色，這是第一屆的踩舞祭，未來會持續舉辦，希望以後每年中秋節，大家都能來台中過不一樣的中秋節。

台中國際踩舞祭在17日下午3時將移師夏綠地公園，除有踩舞活動，市府廣場現場也有設置創意市集，並有踩街舞蹈教學、文化表演及抽獎拿好康等活動。

林佳龍也和民眾相約，明天下午在國家歌劇院前的夏綠地公園相見，邀請大家一起來尬舞。1050916

(中央社)