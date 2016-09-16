國軍協助風災復原 馮世寬南下慰勞官兵

我要評比

國防部長馮世寬今天上午前往高雄市，慰勉官兵協助地方政府執行「莫蘭蒂」颱風災後復原任務，對於自13日以來執行災防的官兵表達由衷感謝與嘉勉。

國防部表示，馮世寬下午2時回到國防部防颱應變中心，聽取「馬勒卡」颱風最新動態，以及國軍災防整備情形；下午5時30分又趕往中央災害應變中心。

馮世寬表示，此期間適逢中秋連續假期，執行救災與待命的官兵犧牲與家人團聚的時間，仍堅守崗位，為民眾的生命與財產安全默默付出，彰顯軍人捍衛國家、守護家園是24小時全年無休，其精神令人感佩。

馮世寬也叮囑各級幹部照顧所屬身體狀況，執行各項災害防救任務須以「安全第一」為前提，注意官兵膳食與休息，以利圓滿完成任務。1050916

(中央社)