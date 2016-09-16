翁山蘇姬獲大禮 美逐步解除制裁
正在美國訪問的緬甸國務資政翁山蘇姬日前會晤了美國總統歐巴馬。此後美國宣布將很快全面解除對緬甸的制裁，媒體分析這可以視作緬甸新政府執政後兩國關係的一大進展，背後有著政治、外交、經濟等多重深意。
新華網分析，美緬兩國14日發布聯合聲明，稱美國將終止實施針對緬甸的《國家應急法》，並將撤銷總統行政命令框架下的制裁措施。當天稍早，歐巴馬還致信美國國會，宣布恢復對緬甸的貿易優惠待遇，並把緬甸列入一個不徵收高進口關稅的國家名單。
報導稱，美國對緬甸制裁已久，1989年美國政府以緬甸勞工權利無法得到保障為由，終止緬甸的貿易優惠待遇；1997年，美國開始對緬甸實施限制出口金融服務和限制企業在緬甸投資等多項制裁。
2011年，緬甸吳登盛政府執政後，美國為鼓勵緬甸民主改革，逐步解除多項對緬制裁，但仍然留下一手：美國沒有解除主要針對與前軍政府利益關係密切的企業和個人的制裁。
不過，緬甸全國民主聯盟政府今年4月執政以來，緬甸軍方相對配合，讓美國政府感到有調整制裁政策的必要。今年5月，美國財政部宣布放鬆部分美國針對緬甸的制裁措施。
(旺報)
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