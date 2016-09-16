蘋果日本子公司 追繳120億日圓稅款

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資訊科技巨擘蘋果公司（Apple）避稅問題正在全球各地受到嚴格檢視，日本媒體報導，東京當局就獲利移轉至愛爾蘭問題，對蘋果的日本子公司追徵120日圓（1.18億美元）稅款。

「讀賣新聞」等日本媒體引述未具名消息來源報導稱，東京國稅局（Tokyo Regional Tax Bureau）下令蘋果子公司日本法人iTunes KK，支付120億日圓所得稅漏稅，iTunes已全額繳交。

讀賣新聞和日本放送協會（NHK）等報導說，追徵稅款是針對至2014年為止的兩年期間iTunes移轉至愛爾蘭的大約600億日圓獲利。

共同社引述消息來源表示，日本當局發現，設在東京的iTunes透過蘋果日本公司（Apple Japan）把大筆獲利移轉到愛爾蘭的蘋果子公司。

報導稱，日本當局認定所移轉獲利屬必須課徵所得稅的使用費，但iTunes未依規定申報。

全日本新聞網（ANN）報導，iTunes提供影音等服務，所獲利益原本就必須向擁有著作權的蘋果愛爾蘭子公司支付使用費，但向外國法人支付使用費時，必須就源課徵20.42%稅款，相關人土表示，iTunes不是依使用費而是依其他名目支付。

東京國稅局認定，約600億日圓屬必須就源課徵的使用費，因而追徵約120億日圓漏稅。1050916

(中央社)