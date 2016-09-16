就任2年 6成7民眾滿意佐科威施政
印尼智庫戰略與國際研究中心民調顯示，總統佐科威上任近兩年來，有66．5％的受訪民眾對政府的政績表示滿意，主要是在經濟、司法、政治和海事領域。
戰略與國際研究中心專家阿利亞（Arya）表示，這項在8月期間針對1000名受訪者進行的民調顯示，有66．5％的受訪者對佐科威政府的政績表示滿意，比2015年10月調查的施政滿意度50．6％明顯提高。
阿利亞指出，民眾主要是對佐科威政府在4個方面的工作成績感到滿意，即經濟、司法、政治和海事方面的成果。
他說，民眾對佐科威政府在經濟領域的滿意度由原來的30％升到46．8％。有68．2％的受訪者相信佐科威政府有能力完成提升糧食安全計劃。66．9％對政府提高國內工業計劃充滿信心。58．8％受訪者對政府營造良好投資氛圍，提升投資成長計劃表示滿意。
不過，民眾對政府整體經濟成績的滿意度還在50％以下，因此，經濟發展還是佐科威政府的一大挑戰。
阿利亞表示，在司法方面，民眾對佐科威政府的滿意度由51．1％提升至62．1％，主要來自於官方在加強和改進執法力度方面的舉措。在政治方面，民眾滿意度由40％升至53％。而在海事方面，民眾滿意度由2015年10月的59．4％升至63．9％。
這次民調是2016年8月8日至15日，對印尼全國34個省的1000名受訪者進行抽樣訪查結果，抽樣誤差率為正負3．1％。1050916
(中央社)
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