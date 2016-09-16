國民無條件領月薪 法國也在討論可行性
芬蘭預計明年試辦發放「國民基本所得」，可望成為第一個正式推動類似措施國家。法國政界近年也在討論可行性，總理瓦爾斯近日再提出，要把各項社會補助整合成一筆國民所得。
瓦爾斯（Manuel Valls）於15日表示，要把現有的各項社會補助合併成一種「國民基本所得」，也就是每月無條件發給所有國民一筆金額，目的是讓國民能滿足生活基本所需。
瓦爾斯早在今年4月就提過要簡化各項社會補助發放措施，當時社會黨籍（PS）國會議員希惠格（Christophe Sirugue）還提交一份文件，建議政府每月針對18歲以上國民發放400歐元（約新台幣1萬4200元）。
但瓦爾斯並未就這項措施說明更多細節，且法國明年4、5月將舉辦總統大選，左派政府能否繼續執政還在未定之天。
支持發放國民基本所得的一派認為，這項措施有助於消滅貧窮、遏阻黑工，也能刺激消費和經濟成長，進而帶動就業，還可簡化行政程序、節省公帑和人力，並讓國民更有空間選擇是否要為了賺錢而工作。
法國社會補助項目繁雜，耗費很多人力和程序處理，向來被批評缺乏效率，且未必能真正幫助弱勢，因此越來越多人討論以國民基本所得替代各項補助，政界不分左右也多持正面看法。
根據法國公眾意見機構（Ifop）去年公布的調查結果，約6成法國人贊成發放國民基本所得。
不過，要替這項措施找到足夠資金，可能要考慮增稅和取消部分現有社會補助，而且很難避免「不勞而獲」的論點。
若法國採取類似措施，被併入的社會福利可能包括低收入補助、老人補助、身心障礙補助、庇護補助、鰥寡補助等。1050916
(中央社)
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