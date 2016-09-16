英德大使館恐遭威脅 土耳其拘禁4人
土耳其國營媒體今天報導，土國當局在調查英國與德國大使館恐遭威脅的案件時，拘禁了4名犯嫌。
英國外交部表示，位於土耳其首都安卡拉的英國大使館今天因安全因素關閉，德國大使館也表示，到16日為止，他們在土耳其的領事業務將僅提供「有限服務」。在英德大使館宣布前述措施後，土國就拘禁了相關犯嫌。
據土耳其安納杜魯（Anadolu）新聞社報導，在12日穆斯林忠孝節（Eid al-Adha）前夕，有3人在安卡拉、1人在伊斯坦堡被拘禁，不過內政部官員表示，尚無證據顯示犯嫌與恐怖組織有關聯。
土耳其當局接獲情資，得知外國使館恐遭來自伊斯蘭國（IS）威脅後，展開調查。
英國大使館12日因忠孝節連假關閉，原訂今天恢復上班，卻又因這起臨時狀況關閉，形同本週關閉了領事業務整週。
土耳其在過去12個月遭受來自IS與庫德族好戰分子一連串攻擊，這段期間外國使館時而因此關閉。1050916
(中央社)
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