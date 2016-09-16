救災丟國軍？ 蔡正元怒批陳菊「太囂擺」

軍方支援近1000名人力，協助高雄市政府清理市容。（林宏聰攝、杜宜諳攝）

蔡正元臉書批陳菊。(取自蔡正元臉書)

今年第14號強颱「莫蘭蒂」威力驚人，強勁風雨橫掃東南部，中秋佳節又逢大潮期間，高雄災情慘重！一名龍姓網友表示昨午陳菊大市長宣佈撤除災防中心，不到2小時，各級公家人員跑光光，颱風後的第2天，除了清潔隊與國軍外，其餘公部門的人都休假了，導致國軍像孤兒，默默無言執行長官交辦的「災後復原」。對此國民黨政策會執行長蔡正元在臉書發文表示「陳菊花 妳這個市長 會不會太囂擺了！」

龍姓網友在臉書表示「公家機關在下午1600時跟國軍申請大量兵力（至少超過1500人），說要支援各區域救災復原，結果1830後他們放假過中秋節去了！各級應變中心給軍方的答案都是誰申請就去支援誰，意思就是若是某區某里要的申請兵力那就支援那裡，我們高雄市政府及區公所的應變中心已經解除了（難聽點就是不關我的事情了）。」

龍姓網友接著表示高雄陳大市長，你們知道國軍有多少人因為你們的一句話沒辦法休假嗎？你們知道國軍弟兄們有多少是受災戶而不敢也不能夠說嗎？國防部你們知道這些官兵也是人家的「孩子」「丈夫」「父親」嗎？難道這就是國防部宣稱的「待遇」「尊嚴」「出路」嗎？小弟真的是很沉痛的呼籲，不要這樣子欺負軍人。此事讓蔡正元臉書批陳菊「妳這個市長會不會太囂擺了！」

網友看到蔡正元臉書連結後，紛紛留言表示「當兵是保衛國家，不是廉價雜工啊…要不要修個法，動用軍人掃街、清運垃圾，當地政府機關是不是要意思意思給個獎勵金或補貼一下給當國防基金。」、「把高市民生死置於外 和媒體大富豪唱歌 真他嗎的 每次災害都很嚴重他每次不是按摩 睡午覺泡温泉 被活逮 還能在高雄政壇生存 高雄人自己寵的...好好承受吧！」、「地方不是都有為環保局清潔隊編列預算嗎？為何動用國防部。更扯的是國防部為何不能保護自己的弟兄，真是讓人生氣。」、「原來救災與災後復原碰到節日是可以先休假的，哈哈讓軍人擦屁股是有什麼計謀是嗎？」

(中時電子報)