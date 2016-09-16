擱淺陸貨輪疑漏油 古崗海灘遭汙染

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受到颱風莫蘭蒂影響，昨天在金門縣古崗外海擱淺的大陸貨輪，今天傳出疑似機油外洩情形；金門縣政府環保局和海巡人員已派員了解中。

海巡人員初步研判因為艙底破損，導致艙底污水外洩。金門海巡隊說，這艘貨輪因故遭陸方查扣，現為空載船，船上並無載運重油情形。

海巡隊也表示，必要時將配合環保局後續處理，防止油污外擴。1050916

(中央社)