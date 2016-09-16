助蓮舫 前日相野田：願當蓮藕支持她

台裔日籍參議員蓮舫昨天當選日本最大在野黨民進黨的黨魁，她今天任用前首相野田佳彥擔任黨幹事長（秘書長）。野田說：「我願當支撐蓮花的蓮藕。」

蓮舫今天任命59歲野田擔任民進黨的幹事長（秘書長）人事案，並在民進黨籍參眾議院議員大會通過。有首相經驗的人擔任政黨的幹事長，實屬罕見。

野田說：「我秉著為自己政治人生做個了結的心，做出赴湯蹈火的決定。我願當在下方支撐蓮花的蓮藕，會徹底地、好好地支持。」

蓮舫表示，至今並無當過首相的人來擔任黨幹事長的例子，野田擁有足以與首相安倍晉三抗衡、迎戰當今政府的經驗。

蓮舫隸屬於民進黨內野田所率的派系「花齊會」，與曾當過首相經驗的野田有默契，安排野田任幹事長，有助於她帶領民進黨，也有助於民進黨與執政黨之間做政策辯論。

野田於4年前擔任首相期間，因調漲消費稅率的問題，導致黨分崩離析，被指為是害民主黨政權瓦解的元凶；如果蓮舫任用野田當黨幹事長，有黨員揚言不惜脫黨。

民進黨黨魁選戰期間力挺前原誠司的民進黨籍前農林水產副大臣篠原孝說：「期待民進黨能有所改變而選蓮舫的人，可能也覺得詫異吧，明明是訴求清新，氣氛卻一成不變。

野田是眾議院千葉4區選出的眾議員，當選7次。在舊民主黨政權時，曾任財務大臣、首相。有關消費稅以2階段的方式調漲到10%的問題上，民主、自民、公明黨3黨達成協議，但2012年12月的眾議院大選，他所率的民主黨慘敗，因而下台。野田在首相任內推動將釣魚台島嶼「國有化」。1050916

(中央社)