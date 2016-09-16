助蓮舫 前日相野田：願當蓮藕支持她
台裔日籍參議員蓮舫昨天當選日本最大在野黨民進黨的黨魁，她今天任用前首相野田佳彥擔任黨幹事長（秘書長）。野田說：「我願當支撐蓮花的蓮藕。」
蓮舫今天任命59歲野田擔任民進黨的幹事長（秘書長）人事案，並在民進黨籍參眾議院議員大會通過。有首相經驗的人擔任政黨的幹事長，實屬罕見。
野田說：「我秉著為自己政治人生做個了結的心，做出赴湯蹈火的決定。我願當在下方支撐蓮花的蓮藕，會徹底地、好好地支持。」
蓮舫表示，至今並無當過首相的人來擔任黨幹事長的例子，野田擁有足以與首相安倍晉三抗衡、迎戰當今政府的經驗。
蓮舫隸屬於民進黨內野田所率的派系「花齊會」，與曾當過首相經驗的野田有默契，安排野田任幹事長，有助於她帶領民進黨，也有助於民進黨與執政黨之間做政策辯論。
野田於4年前擔任首相期間，因調漲消費稅率的問題，導致黨分崩離析，被指為是害民主黨政權瓦解的元凶；如果蓮舫任用野田當黨幹事長，有黨員揚言不惜脫黨。
民進黨黨魁選戰期間力挺前原誠司的民進黨籍前農林水產副大臣篠原孝說：「期待民進黨能有所改變而選蓮舫的人，可能也覺得詫異吧，明明是訴求清新，氣氛卻一成不變。
野田是眾議院千葉4區選出的眾議員，當選7次。在舊民主黨政權時，曾任財務大臣、首相。有關消費稅以2階段的方式調漲到10%的問題上，民主、自民、公明黨3黨達成協議，但2012年12月的眾議院大選，他所率的民主黨慘敗，因而下台。野田在首相任內推動將釣魚台島嶼「國有化」。1050916
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。