宇多田光合體椎名林檎 擁抱高歌不倫戀
沉寂多時的宇多田光今年4月復出，她昨晚在台灣時間深夜11點發表新專輯資訊，宣布新歌〈只有兩小時的假期〉與椎名林檎合作。他們各自在倫敦、日本錄音，上個月合體在東京拍攝MV，兩人大膽相擁，唱出擁有家庭的女性的不倫戀。
〈只有兩小時的假期〉由宇多田光作詞作曲，她表示由已經成為人母、妻子的她和椎名林檎演唱相信更有說服力，而且有趣。「這首歌想要表現出日常與非日常的危險關係，在生孩子前我沒有所謂的『日常生活』，但在懂得甚麼是日常生活後，也懂了會想要追求非日常性刺激的心情。」
1998年於同一間唱片公司同期出道的宇多田光和椎名林檎，曾為唱片公司活動一夜限定合唱〈I Wont Last a day without You〉，距今已經14年。身為多年好友，他們早就有想法要合作，宇多田在產後心態更加開放，因此正式向椎名提出邀約。
椎名林檎早就期待宇多田光復出，「現在她有了伴侶成為母親之後,覺得她應該可以將過去一直壓抑的心情完全都釋放出來。因為她的歌聲還是最適合東京的大街小巷。」這支音樂錄影帶是由曾拍攝椎名林檎MV及廣告的兒玉裕一所執導。宇多田光最新專輯《Fantôme》將在9月30日在台灣發行。
(中時)
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