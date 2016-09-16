宇多田光合體椎名林檎　擁抱高歌不倫戀

宇多田光產後終於重新在新專輯中露臉。（環球音樂提供）

沉寂多時的宇多田光今年4月復出，她昨晚在台灣時間深夜11點發表新專輯資訊，宣布新歌〈只有兩小時的假期〉與椎名林檎合作。他們各自在倫敦、日本錄音，上個月合體在東京拍攝MV，兩人大膽相擁，唱出擁有家庭的女性的不倫戀。

〈只有兩小時的假期〉由宇多田光作詞作曲，她表示由已經成為人母、妻子的她和椎名林檎演唱相信更有說服力，而且有趣。「這首歌想要表現出日常與非日常的危險關係，在生孩子前我沒有所謂的『日常生活』，但在懂得甚麼是日常生活後，也懂了會想要追求非日常性刺激的心情。」

1998年於同一間唱片公司同期出道的宇多田光和椎名林檎，曾為唱片公司活動一夜限定合唱〈I Wont Last a day without You〉，距今已經14年。身為多年好友，他們早就有想法要合作，宇多田在產後心態更加開放，因此正式向椎名提出邀約。

椎名林檎早就期待宇多田光復出，「現在她有了伴侶成為母親之後,覺得她應該可以將過去一直壓抑的心情完全都釋放出來。因為她的歌聲還是最適合東京的大街小巷。」這支音樂錄影帶是由曾拍攝椎名林檎MV及廣告的兒玉裕一所執導。宇多田光最新專輯《Fantôme》將在9月30日在台灣發行。

(中時)