大直塗鴉「騙殺全國」出家人 屏東潮州落網

塗鴉內容。（胡欣男翻攝）

圖中即為涉嫌在多處塗鴉的楊姓男子，他穿著僧袍，浪跡全國各地的寺廟。（胡欣男翻攝）

日前在台北市大直國小附近塗鴉寫下：「青少年純潔騙殺全國」的塗鴉怪客，今天下午疑似在屏東潮州塗寫一樣字句時，被當地員警逮個正著。

據了解，58歲張姓男子是穿著僧袍的出家人，初步供稱，係不滿「青少年純潔協會」才在全台各地塗鴉，希望引起社會大眾注意。他並強調，無意造成民眾恐慌。

該男子本週在大直的變電箱、冷氣、電桿與牆壁等7處，以麥克筆塗寫「青少年純潔騙殺全國」字句，警方發現尚無人報案提告毀損罪，將依廢棄物清理法移由環保局裁處。

北市警方以監視器畫面追人，發現他與大直沒地緣關係，最後他在300多公里外的潮州落網，究竟他在全台畫了多少件，還要清查。

(中時)