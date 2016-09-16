桃園市與日本成田市締結姊妹市 展開交流

桃園市與日本成田市，締結姊妹市。（甘嘉雯翻攝）

桃園市與日本成田市締結姊妹市，桃園市副市長游建華盼兩個城市建立更緊密的連結。（甘嘉雯翻攝）

桃園市副市長游建華15日至18日，率市府團隊前往日本千葉縣與成田市，展開為期4天的「機場城市×文化空橋」交流行程。

游建華率團於成田市希爾頓飯店出席「桃園市·成田市友好城市締結式」暨「成田國際機場·桃園國際機場姐妹機場締結式」，他期望桃園市與成田市簽訂友好城市協定後，讓兩個城市及兩座機場能共同互相學習、互相前進，為兩個城市建立更緊密的連結，共同創造更好的未來。

他說，「2016台灣燈會」在桃園舉行，在鄭文燦市長的邀請下，成田市長小泉一成親自帶著擁有百年歷史的「仲之町山車」，首次離開日本國門，跨海前來參加台灣燈會踩街演出，啟動雙方良好的文化交流活動，也帶給台灣觀眾相當大的震撼。今年8月，桃園市也與千葉縣簽訂友好交流協定，正式啟動更多教育、文化等相關的交流，期望桃園市與成田市締結友好城市後，讓兩個城市及兩座機場能共同互相學習、互相前進，為兩個城市建立更緊密的連結，共同創造更好的未來。

成田市長小泉一成表示，成田市和桃園市均有擁有國際機場的共有特點。成田市以機場為核心規畫市政建設，並致力於將成田市規畫成為「國際醫療大學城市」和「機場城市」，以興建醫學部培育國際人才醫師，並擴充第三跑道因應2020年東京奧林匹克運動會。同時，小泉市長也關心莫蘭蒂、馬勒卡接連兩個颱風對台灣的影響，盼望台灣平安。

小泉市長再說，成田市和桃園市今日締結為友好城市，成田國際機場和桃園國際機場締結為姊妹機場，兩市之間架起了友好交流的橋梁，希望今後雙方在觀光、教育、文化、體育、經濟等廣泛領域間能更充分的交流，衷心期待兩個城市更加緊密的連結在一起、共同發展、進步。

成田國際機場公司社長夏目誠表示，今日也是桃園國際機場與成田國際機場締結姊妹機場的日子，感到非常欣喜。台灣與日本在各方面的交流非常活躍，2015年由台灣訪日的人數約368萬人次，訪日人數僅次於韓國與中國，桃園國際機場與成田國際機場每周140次以上的航班，是一條需求非常高的航線，也具有非常重要的價值。

夏目社長表示，為了尋求航空業更大的發展，讓乘客成分享受舒適服務、擴大機場設施以及加強機場功能，相對重要。全世界約170個國家與地區的主要機場加盟ACI（國際機場評議會）中，桃園國際機場獲得很高的評價，目前雙方機場也進行訊息交換，今日締結為姊妹機場，未來將能攜手合作，朝向更重要的目標邁進。

桃園國際機場公司總經理蕭登科表示，桃園國際機場是台灣最主要的機場，年旅運量超過3,800萬人次，年平均成長率7.5%，貨運量2015年為202頓，桃園國際機場客運量成長，也逐漸成為東亞的主要機場之一。桃園國際機場自2011年公司化以來，持續不斷追求與國際合作的機會，尤其是促進東南亞機場交流，其中，成田國際機場始終是桃園國際機場學習仿效的標竿。

(中時)