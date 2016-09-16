小劍劍KUSO風災影片 農田泡水欲哭無淚

我要評比

颱風莫蘭蒂肆虐，為花蓮帶來豪大雨，尤其南區數百公頃農田泡水，玉里鎮青農謝銘鍵用KUSO方式拍攝影片，反映農民欲哭無淚的心情，引起網友迴響，超過40萬人次點閱。

謝銘鍵以「小劍劍」為名，自創「劍劍米」品牌，是花蓮玉里知名的青農與網路紅人，經常拍攝KUSO影片分享農業生活。

莫蘭蒂颱風為花蓮帶來可觀的雨量，玉里鎮、富里鄉等降雨量高達700多毫米，玉里鎮酸柑媽祖宮大淹水，附近的大禹里、三民里都是稻作產區，受災嚴重，高達數百公頃二期稻作幾乎都泡在水裡。

謝銘鍵耕作的農田也不能倖免，於是找來鄰田邱姓青農，兩人以KUSO方式真實呈現稻田淹水的狀況。影片中見他潛入水田中，如同潛入游泳池一般，從水中拔出一株水稻，「這就是受損水稻，希望相關單位能關心這個問題。」

謝銘鍵說，這是務農13年來遭遇最慘重的農損，但外界幾乎都沒有報導，所以乾脆自己化身「農業特派員」表達小農的心聲。1050916

(中央社)