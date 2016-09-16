澎湖七美紅龍果受損 岸巡助清理家園

我要評比

莫蘭蒂颱風過境後，澎湖災損陸續浮現，其中七美島上紅龍果專區，受損約有3公頃最為嚴重。海巡署岸巡總隊七美安檢所今天出動，協助受災戶清理家園和修復門窗，儘速恢復家園。

另外，澎湖休憩園區的花海等也受損嚴重，縣府也宣布即日起至23日暫時休園，進行災後清理，籲請遊客暫時勿前往。

澎湖七美島上的紅龍果專區，約有近10公頃，也遭強颱侵襲，初估有3公頃受損，澎湖縣長陳光復將在19日前往了解，爭取現金救助補助。1050916

(中央社)