馬勒卡挾潮汐 陸發風暴潮黃色警報
颱風馬勒卡逐漸靠近台灣，也將侵襲中國大陸沿海。由於正值中秋天文大潮期，大陸國家海洋預報台今天發佈風暴潮黃色警報。
中度颱風馬勒卡，中央氣象局預估17日下午2時，颱風中心在宜蘭的東方約70公里的海面上，宜蘭、花蓮、台東、台北、新北及基隆地區應嚴加戒備。
中新社報導，馬勒卡預計將逐漸向台灣以東洋面靠近，擦過台灣東北部沿海後轉向偏北方向移動，進入大陸東部海面，爾後在華東近海北上。
受其影響，大陸東海南部將出現4到6公尺的巨浪到狂浪區；浙江、福建北部沿岸海域將出現中浪到大浪，該沿岸海域海浪預警級別為藍色。
大陸國家海洋預報台表示，由於福建、浙江、上海沿海正值中秋天文大潮期，沿海的天文高潮位較高，已接近甚至達到藍色警戒潮位。在此情況下，馬勒卡帶來的風暴潮與天文潮，將可能產生嚴重風暴潮災害。1050916
(中央社)
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