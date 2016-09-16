颱風莫蘭蒂肆虐 高市校園場館災損1.5億
颱風莫蘭蒂造成高市228校及46處場館災損，災損逾新台幣1.5億元，高市教育局要求各校利用中秋連假優先清理校外通學步道樹木傾倒，好讓人車通行，以免19日影響學生上學
教育局說，莫蘭蒂風災造成全市教育局所屬228校災損，包括屋頂損壞、數萬棵校樹傾倒、屋頂鐵皮遭吹落、磁磚及招牌掉落、圍牆及圍籬倒塌及監視器損壞等。
教育局表示，體育處所轄65處場館也有46處場館災損，其中三民網球場圍籬倒塌，場地無法使用，概估復原金額約4000萬元。
教育局指出，教育局所屬機關場館及學校總災損金額為1億5341萬6801元。
教育局表示，國軍今天出動兵力710人至41所學校支援校園清理，各校樹木傾倒影響道路通行共有64處，至今已排除47處，其餘正積極清運排除中；各校今天幾乎都動員教職員、學生家長、社區志工打掃校園、清除傾倒樹木及枝葉；各區公所也將優先支援學校復原所需機具，若有不足由學校緊急採購因應。1050916
(中央社)
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