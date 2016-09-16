颱風來襲 北市暫停路邊停車收費

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台北市交通局指出，馬勒卡颱風來襲，因應疏散門關閉，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，北市自今晚8時起有條件開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停路邊停車收費。

北市交通局特別呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護。

不過，法定禁停區域如路口、公車站、消防、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

未來恢復紅黃線禁止停車管制時間，交通局將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，可撥打查詢專線：02-27590666轉6401~6406。1050916

(中央社)