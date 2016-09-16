比利時安樂死人數大增 不少非絕症老人

比利時通過安樂死至今，執行安樂死的人數大增近8倍，而且研究發現，不少人並非絕症病患，選擇安樂死成長最多的，是年齡超過80歲、未罹患絕症的老人。

比利時帕運金牌選手福沃特（Marieke Vervoort）日前接受媒體訪問時表示，因病魔纏身長達20年，逐漸退化的身體機能讓她必須長時間臥床也難以入眠，考慮在帕運後進行安樂死。

她並透露，早在2008年就已經取得醫師同意，隨時可以執行。福沃特的訪問立即在國際體壇引發討論，也讓安樂死話題再度浮上檯面。

加拿大醫學會期刊（Canadian Medical Association Journal）一份最新研究顯示，從2003年到2013年間比利時執行安樂死的人數成長8倍，其中成長最多的是年齡超過80歲、未罹患絕症的老人。

比利時在2002年通過安樂死相關法規，允許民眾在提出申請，並經過醫師評估，確定身體或精神面臨難以忍受的痛苦時，得以執行安樂死。身體疾病不必然是絕症，如果病症無法治癒導致身體難以忍受疼痛，亦得以申請安樂死。

過去14年來，共有8752人執行死刑，人數每年穩定成長。2003年僅235個安樂死病例，佔當年死亡人數的0.2%。到2013年時已經達到1807人，佔死亡人數的比重升高到1.7%。

2013年執行安樂死的病例中，罹患癌症者占總人數的69%，另外年齡低於80歲的比重達到65%。報告指出，請求安樂死的民眾人數增加，且多半對安樂死的相關規範有一定的瞭解，加上願意執行安樂死的醫師人數變多也更有經驗，社會也逐漸接受安樂死觀念，都是安樂死人數增加的主因。

目前包括荷蘭、比利時、盧森堡與哥倫比亞可以執行安樂死。瑞士、德國、日本、加拿大則可以進行由醫師協助的自殺行為，美國也有5個州通過醫師協助自殺行為合法化。1050916

(中央社)