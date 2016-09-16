求救被當演戲 54歲巴西男星活活溺死

54歲巴西男星蒙塔尼爾傳出電視劇取景地溺斃的不幸消息。(取自Domingos Montagner臉書)

54歲巴西知名演員蒙塔尼爾（Domingos Montagner），日前驚傳溺死在主演當紅電視劇《Velho Chico》取景地聖弗朗西斯科河，雖然與他同行的女星曾試圖向行經路人求救，卻被當成是在演戲，導致蒙塔尼爾活活溺死河中。

54歲的蒙塔尼爾是巴西當地最受歡迎的明星之一，目前正在演出人氣電視劇《Velho Chico》，他趁著拍攝工作結束後，與女星皮坦加（Camila Pitanga）跑到聖弗朗西斯科河游泳，未料竟遭湍急的河水捲走。

期間雖然皮坦加一度向沿途行經路人求救，但大家都當成是在拍戲，未有理會，事發的4小時後，搜救人員就在相隔案發地點300公尺處找到蒙塔尼爾的遺體，震驚巴西演藝圈。

(中時電子報)