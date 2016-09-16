改善緬甸教育 翁山蘇姬請益美高校生
緬甸的實質領導人翁山蘇姬藉由訪問美國華府一所高中的機會，向美國的高中生徵詢如改進緬甸的教育。
美聯社報導，翁山蘇姬告訴在場學生，她以前從未訪問過美國的公立學校，儘管羅斯福高中（Roosevelt High School）的學生今天準備了關於她生活、事業以及對美國政治看法等諸多問題，但翁山蘇姬卻似乎更有興趣把現場學生當成專題小組來運用。
她問學生們最喜歡的老師、科目，還問他們，學校如何才能協助一些獨特的男生提升表現？翁山蘇姬說：「男生無法表現得像女生一樣好，這是滿大的問題。」
翁山蘇姬在訪問時直言，緬甸的開發落後於其他東南亞國家，她並描述緬甸的公立學校系統一團亂。她表示，緬甸的教室擁擠不堪，學校也不能供給足夠書本，許多學生也都輟學。
相形之下，翁山蘇姬對羅斯福高中的設施讚不絕口，該校甫斥資1.36億美元現代化，今年才重新開張。她很訝異得知，羅斯福高中的老師有約半數是男性，相較下，緬甸學校的老師，超過90%是女性。
在男學生描述學校如何支持他們在音樂與運動方面的興趣時，翁山蘇姬聽得相當專注，並告訴他們「你們不知道自己獲有多大的優渥待遇」。
然而，羅斯福高中也具體呈現了哥倫比亞特區（District of Columbia）公立學校的矛盾景況，也就是大量湧進的資金和銳意的學校改革政策，未必給哥倫比亞特區清貧學生帶來必然結果。近期舉辦的標準評量顯示，羅斯福高中裡對英文與數學精熟的學生，比率竟為零。
該校學生有62%是黑人，36%是西班牙裔，而全部的學生都符合免費用餐或補助用餐的資格，此為家境清貧的指標。1050916
(中央社)
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