國5北上塞車 17日國道將現北返潮

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中秋連假第2天，高公局今天說，受颱風馬勒卡影響，旅客大多選擇一日來回，國道5號北上仍壅塞；此外，預計明天西部國道也會有北返車潮。

根據高公局即時路況系統，截至晚間7時30分，國道路況大致順暢，僅國5北上宜蘭到坪林車多壅塞，高公局分析，由於馬勒卡颱風明天將影響台灣天氣，許多民眾將旅遊行程改為當天來回，才會出現車潮。

高公局表示，明天是中秋節假期第3天，預期將有北返車潮，車多路段將出現在國1北上斗南至埔鹽系統、豐原至后里、新竹系統至竹北、國3北上南雲至中興、草屯至霧峰、沙鹿至大甲、竹南至香山。

高公局補充，原訂明天實施的疏運管制措施，後續將視颱風影響及交通疏運需求調整，呼籲用路人注意相關新聞發布，並收聽警廣掌握即時路況資訊。1050916

(中央社)