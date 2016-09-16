終於曝光　李敏鎬牽全智賢亡命西班牙

李敏鎬牽著全智賢站在西班牙街頭，神情呆滯。（翻攝自Dispatch）

李敏鎬拍戲登上當地新聞媒體。（翻攝自Dispatch）

李敏鎬與全智賢正在西班牙為新劇《藍色大海的傳說》緊鑼密鼓拍攝，他們沒有辦法回韓國過中秋，在西班牙街頭的模樣倒是被拍了下來，還登上當地報紙。

李敏鎬與全智賢選在西班牙赫羅納省的街道上拍攝，李敏鎬穿著淺藍色的休閒服，全智賢也穿上藍色長襯衫及短褲，大秀修長美腿。他們在牽手行進途中，被數名男子包圍，李敏鎬立刻展現拳腳身手突圍，並拉著全智賢在階梯上狂奔。

由於當地是觀光勝地，不少亞洲旅客都認得他們的身影，在旁圍觀。該地也是美國影集《權力遊戲》的取景處，數日前就有人目擊數名演員到現場為打鬥戲綵排。

(中時)