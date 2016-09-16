台中首辦踩舞祭 15隊競技HIGH翻市府廣場

來自日本和台灣的踩舞團隊，今晚在「2016台中國際踩舞祭」搶先舞動中秋。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（中）奮力擊鼓，「2016台中國際踩舞祭」前夜祭正式展開，歡迎台灣民眾每年中秋節都來台中欣賞踩舞。（盧金足攝）

參加踩舞祭表演的舞者們繽紛的舞衣、強而有力的舞步，搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰。（盧金足攝）

創全國之先，台中國際踩舞祭15日至18日一連4天，在台灣大道市府廣場及夏綠地公園周邊舉辦，今天（16日）晚上在府前廣場登場舉辦前夜祭，除了邀請日本三重縣津市的安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知縣犬山市JYO(笑)、北海道札幌市KITA SUBARU(北昴)三大知名表演團隊，更結合與全台12所大專院校、高中職共15組團隊一起踩街熱舞，HIGH翻市府廣場及夏綠地。

參與台中國際踩舞祭的日本團隊，包括北海道YOSAKOI索朗祭組織委員會理事石岡武美、津祭實行委員會會長小柴真治、安濃津YOSAKOI組織委員會會長宮木康光、日本真中祭文化財團理事長岡田邦彥等日本最重要踩街策畫人，在今天夜祭前也將共同拜會市長林佳龍，雙方為兩地文化觀光交流相互表達感謝，並期盼未來能進一步合作。

林佳龍表示，期待這個活動舉辦後，12個台灣高中、大學踩舞隊可以成為種子，帶領踩舞在台灣遍地開花，每個城市都有自己的代表隊，讓踩街文化在台灣有新的發展，也歡迎台灣民眾每年中秋節都來台中欣賞踩舞。

林佳龍說，他觀察到日本踩街文化真的非常豐富，有自創的舞蹈、音樂、服裝、口號，都融入地方特色，未來期待透過踩舞交流，創造台日更緊密的合作關係。

觀光旅遊局長陳盛山表示，日本北海道每年有兩大祭典，一個是冬天的雪祭，另一就是YOSAKOI索朗祭，平均每年超過180萬人次遊客特地前往北海道看索朗祭。而在日本要購票入場才能看到的踩街表演，今年中秋節在台中市就可以一睹風采。

YOSAKOI索朗祭皆由大學生自選音樂自編舞蹈，結合地方在地精神與特色，展現年輕人的自信心與活力；台中市也學習索朗祭精神，邀請12所大專院校發揮創意，藉由踩街的舞蹈與精神口號，帶出大台中的熱情活力與專屬特色。

台中國際踩舞祭今晚在市長林佳龍、副市長林陵三、張光瑤、交通部觀光局代理局長劉喜臨、台灣觀光協會會長賴瑟珍、觀光旅遊局長陳盛山及贊助商包括裕元花園酒店、台中銀行、全聯實業、和大工業、富宇建設、維格餅家、味丹企業，喬山健康科技及麗寶樂園等企業代表一同擊鼓後正式展開。

首先由日本北海道、名古屋、三重縣踩舞團隊登台演出，舞者們繽紛的舞衣、強而有力的舞步搭配精神口號，讓現場觀眾熱血沸騰；其後文化大學學生結合布袋戲元素，組成「霹靂俠客」踩舞隊，為台灣12支團隊揭開序幕。

參與踩舞祭大專院校包含文化大學、華岡藝校、文華高中、青年高中、新民高中、台南應用科技大學、台灣體育運動大學、國立台灣戲曲學院、東吳高工、南投民族舞蹈團、泰雅原舞工坊、小豆豆舞蹈團等優秀舞蹈團體。踩舞隊們融合傳統戲曲、廟會陣頭、原住民文化創作音樂、服裝、舞步、口號，各具特色，精采絕倫。

台中國際踩舞祭除了今日在府前廣場舉行，明天下午3時移師夏綠地公園，除踩舞活動，市府廣場現場也有設置創意市集，並有踩街舞蹈教學、文化表演及抽獎拿好康等活動，邀請闔家蒞臨體驗「2016台中國際踩舞祭」的魅力！

(中時)