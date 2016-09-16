星二代血淚多 謝霆鋒童年遭母痛打脫光推門外
36歲的謝霆鋒當年以「星二代」頭銜出道，父親是謝賢、母親是狄波拉，讓謝霆鋒舉手投足都相當受到矚目，沒想到近日他在《12道鋒味3》中，卻自曝小時候的悲慘過往，有回他惹火狄波拉，被母親用牌尺痛打，最後脫光衣服逐出門外，謝賢知道後嚇出一身冷汗，還在大樓中逐層尋子，最後看到滿是傷痕的謝霆鋒，讓謝賢好氣又好笑。
今(16日)網上曝光一段《12道鋒味3》預告，該集節目中請來楊紫瓊與謝霆鋒到非洲原始部落找美食，最後兩人便在草原上用餐，相當愜意，謝霆鋒忽然提到小時候跟母親關係不好，有回被狄波拉用麻將牌尺痛打，還脫光逐出門外，謝賢回家發現兒子不見，才知道妻子體罰了謝霆鋒，便急著出門挨家挨戶找兒。
謝霆鋒說，最後謝賢累了，坐在電梯門口，「結果他說突然間『叮』一個門打開，就看到一個小孩背面全部都是傷痕」，畫面令人驚訝，沒想到光溜溜的謝霆鋒仍面對鏡子舞動，不改調皮本色，讓謝賢不知該生氣還是大笑。
楊紫瓊聽到這裡相當驚訝，好奇問謝霆鋒有生狄波拉的氣嗎？謝霆鋒直言小時候不解母親的舉動，長大後就完全不會了，也爆料童年時跟父母並不親近，直到謝霆鋒開始學下廚，會請教母親，無形之中拉近彼此距離，親子關係才變得緊密。
(中時電子報)
關鍵字：謝霆鋒
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