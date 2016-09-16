廈門巨輪吹到金門，驚傳漏油汙染

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遭莫蘭蒂颱風從廈門吹到金門的4萬噸級貨輪「港泰台州」，今天驚傳漏油汙染情事。（李金生攝）

金門古崗海灘已發現油漬，當地民眾憂心海域遭到汙染。（李金生攝）

廈門「東海救113號」（右）在古崗外海等待救援擱淺的「港泰台州」巨輪。（李金生攝）

黑色油漬隨潮水漂上岸，民眾憂心造成海域汙染。（李金生攝）

莫蘭蒂颱風的17級強風將停泊在廈門港的4萬噸級巨輪「港泰台州」吹到金門古崗海邊，今（16）日下午驚傳出現漏油情形，沙灘已見海漂上岸的黑色油漬，當地民眾憂心造成海域汙染，對縣環保局反應慢半拍，未能及時派員處理，十分不滿。

這艘4萬噸級的大貨輪是在昨天莫蘭蒂侵襲金門後，從原停泊的廈門港漂至約10浬外的金門古崗外海，當地民眾聞訊紛紛前往拍照，讓平日寂靜的海邊，一下熱鬧起來。

金門海巡隊昨天派員了解，確認「港泰台州」坐灘擱淺，但船身並無破損和漏油跡象，船上8名船員也安然無事。廈門「東海救113號」也接獲船公司通報，開抵古崗外海準備救援，但因颱風過後海象不佳，加上潮差太低，而未能在昨天拖離岸邊。

不料，今天下午卻傳出「港泰台州」船首出現漏油跡象，黑色油漬往船尾漂散，再隨潮水漂上岸，在沙灘留下大片的油漬，且有一股濃厚的油臭味。

當地民眾對環保局反應太慢，未能及時趕赴現場防堵汙染，十分不滿，批評年度防制汙染演練都是「搞假的」，只是做做樣子，騙上級和民眾而已。

古崗村民更是憂心指出，當地海域是金門傳統重要漁場，也是保育類中華白海豚迴游的地方，一旦海域遭到汙染，後果不堪設想，希望環保局趕快清理乾淨，莫讓汙染擴大才好。

縣環保局則表示，該局在今天下午6時退潮時，曾派員前往現場勘查，發現海面上確有一些「油花」浮動，但因天色昏暗，不能確定到底是壓艙水洩出，或是燃料油外漏，明天將會同海巡隊出海佈放攔油索。

金門岸巡總隊下午據報派遣3組6人，全程現場監控，並勸離看「熱鬧」的民眾，嚴防發生意外事故。

另航港局中部港務中心也將於明天下午，召集金防部、縣港務處、縣環保局和金門海、岸巡隊研議應變事宜。

(中時)