菲外長：南海案仲裁結果無可妥協
菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）在華盛頓表示，常設仲裁法院針對南海案所作的仲裁結果，將是菲律賓政府處理南海爭議時「無可妥協」的依據。
目前正在美國訪問的雅賽，當地時間15日在華府戰略暨國際研究中心（CSIS）發表演說，他說，「不論菲律賓走哪一條路線，杜特蒂總統以仲裁結果為依據的立場無可妥協。」
雅賽表示，菲律賓政府對法治、和平、人民以及國際社會的承諾，同樣擴及至常設仲裁法院最近就南海案作出的裁決。
雅賽也強調，仲裁結果「不可更改且對相關各方具有約束力」，現已成為海洋領域國際法體系的一部份。
馬尼拉於2013年將南海爭議提交設於海牙的常設仲裁法院，仲裁庭今年7月12日就宣布裁決結果，稱中國大陸的南海9段線在聯合國海洋法公約下無效，北京「不接受、不承認」仲裁結果。
在杜特蒂表態願與中國大陸修好之後，北京稱願就南海爭議與馬尼拉進行對話，但前提是菲方必須擱置仲裁結果。1050916
(中央社)
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